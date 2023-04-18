В Москве возбудили дело против изнасиловавшего девочку-подростка мужчины

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В ГСУ СК России по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела против 51-летнего мужчины. По словам следователей, он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера и покушении на такие действия в отношении двух девочек-подростков.
В Москве возбудили дело против изнасиловавшего девочку-подростка мужчины
  • © СК РФ

Как уточнили следователи, 15 апреля обвиняемый в одном из столичных парков совершил в отношении 12-летней девочки действия сексуального характера, после чего попытался сделать то же самое в отношении ещё одной — 11-летней девочки, но не смог, так как она оказала ему сопротивление.

«Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК России, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину», — рассказали в ГСУ СК России по Москве.

В ближайшее время мужчину могут заключить под стражу. 

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

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