Жители Москвы скачали лучевые снимки из электронных медкарт более 1 млн раз за год, заявил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Илья Тыров.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В 2021 году мы открыли для пациентов возможность скачать архив с лучевыми снимками из своей электронной медкарты», — сказал Тыров.

По его словам, архив включает снимки компьютерных и магнитно-резонансных томографий, рентгенологических, маммографических, флюорографических исследований, а также снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии.

Получить доступ к ним можно в онлайн-версии электронной медкарты или в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

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