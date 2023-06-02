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Жители Москвы скачали лучевые снимки из электронных медкарт более 1 млн раз за год

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Жители Москвы скачали лучевые снимки из электронных медкарт более 1 млн раз за год, заявил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Илья Тыров.
Жители Москвы скачали лучевые снимки из электронных медкарт более 1 млн раз за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В 2021 году мы открыли для пациентов возможность скачать архив с лучевыми снимками из своей электронной медкарты», — сказал Тыров.

По его словам, архив включает снимки компьютерных и магнитно-резонансных томографий, рентгенологических, маммографических, флюорографических исследований, а также снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии.

Получить доступ к ним можно в онлайн-версии электронной медкарты или в приложении  «ЕМИАС.ИНФО».

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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