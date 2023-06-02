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В Красноярском крае горит лесопилка на площади 8 тысяч квадратных метров

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В Красноярском крае загорелось лесоперерабатывающее предприятие, площадь пожара составляет 8 тыс. кв. м.
В Красноярском крае горит лесопилка на площади 8 тысяч квадратных метров
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России в своём Telegram-канале.

«В 10:32 (08:32 мск) поступило сообщение о загорании на лесоперерабатывающем предприятии в населённом пункте Тасеево Красноярского края. Горят отходы лесопиления на общей площади 8 тыс. кв. м», — говорится в заявлении.

На месте пожара работают 63 человека и 18 единиц техники, включая вертолёт Ми-8.

Ранее в ГУ МЧС по Владимирской области заявили, что в городе Гусь-Хрустальном произошёл пожар в здании службы ритуальных услуг.

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