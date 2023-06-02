В МЧС Владимирской области заявили, что в городе Гусь-Хрустальном произошёл пожар в здании службы ритуальных услуг.

Уточняется, что к настоящему моменту возгорание уже ликвидировано.

«В 07:20 пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар, площадь которого составила 1,5 тыс. кв. м на улице Севастопольская, д. 10, в городе Гусь-Хрустальном», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что для тушения пожара была задействована группировка сил и средств в составе 66 человек и 20 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве произошёл пожар в ТЦ «Феникс».