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В городе Гусь-Хрустальном произошёл пожар в здании службы ритуальных услуг

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В МЧС Владимирской области заявили, что в городе Гусь-Хрустальном произошёл пожар в здании службы ритуальных услуг.
В городе Гусь-Хрустальном произошёл пожар в здании службы ритуальных услуг
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Уточняется, что к настоящему моменту возгорание уже ликвидировано.

«В 07:20 пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар, площадь которого составила 1,5 тыс. кв. м на улице Севастопольская, д. 10, в городе Гусь-Хрустальном», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что для тушения пожара была задействована группировка сил и средств в составе 66 человек и 20 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве произошёл пожар в ТЦ «Феникс».

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