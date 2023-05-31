В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в подмосковном ТЦ «Феникс»
В отделении МЧС по Московской области заявили о ликвидации открытого горения в торговом центре «Феникс» в Орехово-Зуевском городском округе.
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
«В 10:15 объявлена ликвидация открытого горения», — цитирует ведомство ТАСС.
Предварительно установлено, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что подмосковном Орехово-Зуеве произошёл пожар в ТЦ «Феникс».
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