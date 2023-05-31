Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в подмосковном ТЦ «Феникс»

Короткая ссылка
В отделении МЧС по Московской области заявили о ликвидации открытого горения в торговом центре «Феникс» в Орехово-Зуевском городском округе.
В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в подмосковном ТЦ «Феникс»
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«В 10:15 объявлена ликвидация открытого горения», — цитирует ведомство ТАСС.

Предварительно установлено, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что подмосковном Орехово-Зуеве произошёл пожар в ТЦ «Феникс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить