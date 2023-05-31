В МЧС заявили о ликвидации открытого горения в подмосковном ТЦ «Феникс»

В отделении МЧС по Московской области заявили о ликвидации открытого горения в торговом центре «Феникс» в Орехово-Зуевском городском округе.

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