В Татарстане выбрали пять поликлиник для эксперимента по удалённому мониторингу здоровья
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
В список медорганизаций, участвующих в эксперименте «Персональные медицинские помощники» по дистанционному мониторингу здоровья, включено пять поликлиник. Четыре находятся в Казани, пятая — в Набережных Челнах.
Цель эксперимента — дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями при помощи специализированных медицинских устройств.
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