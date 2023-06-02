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В Татарстане выбрали пять поликлиник для эксперимента по удалённому мониторингу здоровья

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В Татарстане выбрали медицинские учреждения для эксперимента по удалённому мониторингу здоровья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Татарстане выбрали пять поликлиник для эксперимента по удалённому мониторингу здоровья
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В список медорганизаций, участвующих в эксперименте «Персональные медицинские помощники» по дистанционному мониторингу здоровья, включено пять поликлиник. Четыре находятся в Казани, пятая — в Набережных Челнах.

Цель эксперимента — дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями при помощи специализированных медицинских устройств.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье начало работу новое гериатрическое отделение.

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