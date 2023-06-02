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Десять детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, выписали из больницы

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Десять детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, выписали из больницы, сообщил областной Минздрав.

«Десять ребят, пострадавших на Гребном канале «Дон», выписаны из лечебных учреждений. В настоящее время на стационарном лечении остаются восемь ребят», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что состояние шести детей оценивается как удовлетворительное, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 30 мая на территории Гребного канала во время соревнования школьных команд по футболу из Батайска и Ростова-на-Дону обрушилась трибуна. Одна женщина погибла. Пострадали 36 человек, 24 из них — дети.

СК возбудил уголовное дело.

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