Десять детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, выписали из больницы, сообщил областной Минздрав.

«Десять ребят, пострадавших на Гребном канале «Дон», выписаны из лечебных учреждений. В настоящее время на стационарном лечении остаются восемь ребят», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что состояние шести детей оценивается как удовлетворительное, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 30 мая на территории Гребного канала во время соревнования школьных команд по футболу из Батайска и Ростова-на-Дону обрушилась трибуна. Одна женщина погибла. Пострадали 36 человек, 24 из них — дети.

СК возбудил уголовное дело.