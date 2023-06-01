Уголовное дело о халатности возбудили в Ростове-на-Дону после обрушения трибун

Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону после обрушения трибун во время детского футбольного матча.

Об этом сообщили в СК России.

«В Ростове-на-Дону следователи СУ СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело о халатности при проведении футбольного матча на территории спортивной школы, приведшей к гибели и травмированию граждан», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщило, что после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону 19 детей и семеро взрослых остаются в больницах.