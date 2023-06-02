Венеролог Минздрава Потекаев объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов.

Как он заявил РБК, в 2020 году отмечалось резкое снижение заболеваемости сифилисом. Эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, привела к тому, что в тот год отмечалось снижение обращений населения за медпомощью, а также уменьшение объёма специализированных приёмов и профилактических скринингов.

Также он отметил, что в 2020 году сильно уменьшилось число прибывающих в Россию иностранных граждан, на долю которых приходится значительная часть выявленных больных сифилисом.

«В 2021—2022 годах, по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны», — сказал он, пояснив, что данными факторами и обусловлено увеличение показателей выявления сифилиса.

Также Потекаев подчеркнул, что в 2022 году заболеваемость сифилисом среди граждан России была ниже, чем в 2019-м, то есть до пандемии COVID-19.

В феврале Минздрав Белоруссии исключил COVID-19, сифилис и гонорею из перечня опасных для населения заболеваний.