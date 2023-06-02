Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Венеролог Минздрава Потекаев объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев объяснил рост заболеваемости сифилисом возвращением мигрантов.

Как он заявил РБК, в 2020 году отмечалось резкое снижение заболеваемости сифилисом. Эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, привела к тому, что в тот год отмечалось снижение обращений населения за медпомощью, а также уменьшение объёма специализированных приёмов и профилактических скринингов.

Также он отметил, что в 2020 году сильно уменьшилось число прибывающих в Россию иностранных граждан, на долю которых приходится значительная часть выявленных больных сифилисом.

«В 2021—2022 годах, по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны», — сказал он, пояснив, что данными факторами и обусловлено увеличение показателей выявления сифилиса.

Также Потекаев подчеркнул, что в 2022 году заболеваемость сифилисом среди граждан России была ниже, чем в 2019-м, то есть до пандемии COVID-19.

В феврале Минздрав Белоруссии исключил COVID-19, сифилис и гонорею из перечня опасных для населения заболеваний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить