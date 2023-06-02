В России возросло число связанных с тяжёлыми болезнями страховых выплат
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Почти половина выплат по тяжёлым заболеваниям приходится на возрастную категорию от 30 до 50 лет, а каждый пятый получатель страховой компенсации не достиг 40 лет.
Семь из десяти выплат осуществляется по причине рака, 12% компенсаций выплачивают в случае диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний.
Также увеличилось количество случаев церебро-васкулярных заболеваний (связанных с нарушением кровообращения сосудов головного мозга. — RT), туберкулёза и рассеянного склероза.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.