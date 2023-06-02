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В России возросло число связанных с тяжёлыми болезнями страховых выплат

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По данным «АльфаСтрахования», в России после пандемии коронавируса возросло число обращений за выплатами по страховке, связанных с тяжёлыми заболеваниями, такими как онкология и сердечно-сосудистые патологии. Две из трёх выплат по полисам корпоративного страхования от несчастных случаев и болезней приходятся на эту категорию, утверждают аналитики.
В России возросло число связанных с тяжёлыми болезнями страховых выплат
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Почти половина выплат по тяжёлым заболеваниям приходится на возрастную категорию от 30 до 50 лет, а каждый пятый получатель страховой компенсации не достиг 40 лет.

Семь из десяти выплат осуществляется по причине рака, 12% компенсаций выплачивают в случае диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний.

Также увеличилось количество случаев церебро-васкулярных заболеваний (связанных с нарушением кровообращения сосудов головного мозга. — RT), туберкулёза и рассеянного склероза.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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