Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области
Об этом он написал в Telegram.
«Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайона», — сказал губернатор.
Ранее Гладков сообщал о срабатывании системы ПВО над Белгородом.
Также глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов рассказал, что президент России Владимир Путин позвонил ему и спросил о необходимой помощи.
Позже поступала информация, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском.