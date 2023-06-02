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Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении патрулями ещё одного муниципального района в регионе.

Об этом он написал в Telegram.

«Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекино, но и Белрайона», — сказал губернатор.

Ранее Гладков сообщал о срабатывании системы ПВО над Белгородом.

Также глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов рассказал, что президент России Владимир Путин позвонил ему и спросил о необходимой помощи.

Позже поступала информация, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском.

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