Анестезиолог Гришин: правильная техника поможет не сорвать спину при подъёме тяжестей

Специалист по лечению острой и хронической боли, анестезиолог ЦКБ РЖД-Медицина Антон Гришин рассказал о правилах, которые помогут не сорвать спину при подъёме тяжестей.

В интервью «Газете.Ru» специалист посоветовал поднимать вес при помощи ног, не сгибая спину.

«Отрывая груз от земли, присядьте на корточки, держите спину вертикально и выставьте одну ногу немного вперёд. Во-вторых, подняв груз, держите его ближе к телу, старайтесь не отклоняться назад. В-третьих, избегайте скручивания туловища», — порекомендовал Гришин.

Врач предупредил, что из-за чрезмерной нагрузки на поясничный отдел позвоночника может произойти разрыв фиброзного кольца межпозвонкового диска или даже перелом позвонка.

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