Калининградские власти посоветовали Польше повесить указатели на Данциг и Свинемюнде
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Его слова приводит РИА Новости.
Он напомнил польским властям, что официальное название российского города — Калининград. По его словам, город сохранит своё имя, независимо от фантазий властей Польши.
«Ставя такие дорожные знаки, они должны быть последовательными и заменить дорожные указатели на ряд других городов, например на Данциг, Свинемюнде, Вильденхаген и многих ещё», — сказал Лысков.
Ранее стало известно, что Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом Крулевец.
1 июня стало известно, что в Польше в Варминско-Мазурском воеводстве осуществляется замена дорожных указателей. Российский город Калининград на них теперь указывается как Крулевец.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Польше о её прошлом в составе Российской империи из-за рекомендаций по переименованию российского города Калининграда в Крулевец.