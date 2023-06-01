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Калининградские власти посоветовали Польше повесить указатели на Данциг и Свинемюнде

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Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал замену в Польше дорожных указателей, на которых вместо «Калининград» теперь написано «Крулевец».
Калининградские власти посоветовали Польше повесить указатели на Данциг и Свинемюнде
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил польским властям, что официальное название российского города — Калининград. По его словам, город сохранит своё имя, независимо от фантазий властей Польши.

«Ставя такие дорожные знаки, они должны быть последовательными и заменить дорожные указатели на ряд других городов, например на Данциг, Свинемюнде, Вильденхаген и многих ещё», — сказал Лысков. 

Ранее стало известно, что Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом Крулевец. 

1 июня стало известно, что в Польше в Варминско-Мазурском воеводстве осуществляется замена дорожных указателей. Российский город Калининград на них теперь указывается как Крулевец.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Польше о её прошлом в составе Российской империи из-за рекомендаций по переименованию российского города Калининграда в Крулевец.

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