Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Жданова орденом Мужества

Российский лидер Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.

Указ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества», — говорится в документе.

Ранее Минобороны сообщило, что около трёх часов утра украинские боевики пытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Были отражены три атаки украинских террористических формирований. Нарушений границы не допущено.