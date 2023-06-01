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Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Жданова орденом Мужества

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Российский лидер Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.
Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Жданова орденом Мужества
  • РИА Новости

Указ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества», — говорится в документе.

Ранее Минобороны сообщило, что около трёх часов утра украинские боевики пытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Были отражены три атаки украинских террористических формирований. Нарушений границы не допущено.

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