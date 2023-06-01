Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Жданова орденом Мужества
- РИА Новости
Указ опубликован на сайте Кремля.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества», — говорится в документе.
Ранее Минобороны сообщило, что около трёх часов утра украинские боевики пытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».
Были отражены три атаки украинских террористических формирований. Нарушений границы не допущено.