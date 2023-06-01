Мантуров: двигатель ПД-8 планируется сертифицировать в конце 2023 года

Сертификация авиадвигателя ПД-8 запланирована на конец текущего года.

Данные сроки подтвердил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на пленарном заседании ЦИПР-2023.

«Конец года мы должны получить сертификат типа», — ответил он на соответствующий вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина.

5 мая гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе встречи с Мишустиным заявил, что импортных компонентов в российском самолёте SSJ New практически не останется.

Он сообщил, что в настоящее время завершаются испытания двигателя ПД-8.