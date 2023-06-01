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В России с 1 июня вейпы можно будет купить только в стационарных магазинах

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В России с 1 июня вступает в силу закон об ограничениях при продаже вейпов и кальянов. Как уточняется, запрет среди прочего действует на открытую выкладку и демонстрацию такой продукции в магазинах.
В России с 1 июня вейпы можно будет купить только в стационарных магазинах
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Вместе с тем отмечается, что, согласно новым правилам, продажа вейпов несовершеннолетним грозит штрафом от 40 до 60 тыс. рублей — для граждан, для должностных лиц — 150–300 тыс., а штраф для юрлиц составит 400—600 тыс. рублей.

Ранее спикер палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним является наиболее важным из рассмотренных Государственной думой в апреле.

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