Володин назвал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным за апрель
- РИА Новости
«Защитить здоровье детей неоднократно просили родители и учителя. В жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований», — заявил он.
Володин добавил, что ужесточено наказание и за приобщение несовершеннолетних к курению. Так, максимальный штраф за продажу соответствующих устройств и товаров возрастёт до 600 тыс. рублей.
«Торговцы вейпами не должны зарабатывать на наших детях», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
26 апреля сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов.
Документ подразумевает запрет продажи всех подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним.
Норма о запрете обращения такой продукции вступает в силу 1 сентября 2023 года.