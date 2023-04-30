Володин назвал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным за апрель

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Спикер палаты парламента Вячеслав Володин завил, что закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним является наиболее важным из рассмотренных Государственной думой в апреле.
Володин назвал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным за апрель
  • РИА Новости

«Защитить здоровье детей неоднократно просили родители и учителя. В жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований», — заявил он.

Володин добавил, что ужесточено наказание и за приобщение несовершеннолетних к курению. Так, максимальный штраф за продажу соответствующих устройств и товаров возрастёт до 600 тыс. рублей.

«Торговцы вейпами не должны зарабатывать на наших детях», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

26 апреля сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов.

Документ подразумевает запрет продажи всех подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним.

Норма о запрете обращения такой продукции вступает в силу 1 сентября 2023 года.

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