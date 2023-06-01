Wildberries упростил процедуру возврата денег за товары с браком

Wildberries упростил процедуру возврата средств покупателям за обратную доставку товаров с браком.

«Упростили возврат средств за обратную логистику товаров с браком: теперь деньги будут возвращаться автоматически… Больше не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы оформить возврат средств за услугу обратной доставки заказа с браком», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что, если покупателю пришёл товар с браком или по ошибке была доставлена не та вещь, её следует вернуть менеджеру пункта выдачи или курьеру, указав на дефект.

Ранее генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе Евразийского экономического форума заявила, что российский маркетплейс практикой платного возврата товаров борется не с честными покупателями, а с шопоголиками.

По её словам, маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров.

Также сообщалось, что служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке при помощи внешних сервисов. Согласно предварительным данным, ущерб компании составляет примерно 650 млн руб.