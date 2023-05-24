Бакальчук: Wildberries ввёл практику платного возврата для борьбы с шопоголиками

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе Евразийского экономического форума заявила, что российский маркетплейс практикой платного возврата товаров борется не с честными покупателями, а с шопоголиками.

«Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар... А здесь речь идёт именно о тех, кто как шопоголики, что ли», — цитирует её ТАСС.

По её словам, маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров.

Ранее стало известно, что служба безопасности маркетплейса Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке при помощи внешних сервисов. Согласно предварительным данным, ущерб компании составляет примерно 650 млн руб.