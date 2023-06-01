Губернатор Гладков сообщил о ранении двух учителей при обстреле Новопетровки
- РИА Новости
«У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается», — написал он в Telegram.
Отмечается, что осколками выбиты стёкла, повреждены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домах.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обстрела Шебекина Белгородской области украинскими военными выросло до восьми.
31 мая губернатор Белгородской области доложил российскому лидеру Владимиру Путину о текущей обстановке в регионе.