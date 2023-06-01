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Два человека погибли в ДТП в Волжском

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Автомобиль врезался в дерево в Волжском Волгоградской области, два человека погибли.
Два человека погибли в ДТП в Волжском
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением машины и врезался в дерево.

Водитель и 15-летний пассажир скончались на месте.

Ещё двое пассажиров госпитализированы.

Ранее стало известно, что на улице Покровке в центре Москвы произошла авария, в ходе которой столкнулись полицейский автомобиль и такси.

В Сосновском районе на 39-м км Западного обхода Челябинска в ночь на 29 мая, в 23:50, легковой автомобиль Lada Kalina столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали три человека.

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