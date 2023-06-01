Два человека погибли в ДТП в Волжском

Автомобиль врезался в дерево в Волжском Волгоградской области, два человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением машины и врезался в дерево.

Водитель и 15-летний пассажир скончались на месте.

Ещё двое пассажиров госпитализированы.

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