Три человека погибли в результате ДТП под Челябинском

В Сосновском районе на 39-м км Западного обхода Челябинска в ночь на 29 мая, в 23:50, легковой автомобиль Lada Kalina столкнулся с грузовиком. Жертвами аварии стали три человека.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГИБДД России по региону.

«Водитель 1999 года рождения совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате ДТП две девушки 2001 года рождения погибли на месте происшествия», — отметили в ГИБДД.

Ещё один 22-летний пассажир умер в больнице. Водитель легкового автомобиля получил травмы. В свою очередь, 55-летний водитель грузовика не пострадал.

По предварительным данным, выезжая с второстепенной дороги на главную, водитель Lada не уступил дорогу фуре.

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