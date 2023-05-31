В центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и такси
- АГН «Москва»
Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.
«На улице Покровке в районе дома 35/17, строение 1, произошло ДТП с участием двух транспортных средств — полицейской машины и такси», — сказал собеседник.
Уточняется, что столкнувшаяся с такси полицейская машина вылетела на тротуар.
В настоящий момент все обстоятельства и причины аварии, а также данные о наличии пострадавших выясняются.
1 мая сообщалось, что на востоке Москвы водитель иномарки сбил двух детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.