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В центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и такси

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На улице Покровке в центре Москвы произошла авария, в ходе которой столкнулись полицейский автомобиль и такси.
В центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и такси
  • АГН «Москва»

Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

«На улице Покровке в районе дома 35/17, строение 1, произошло ДТП с участием двух транспортных средств — полицейской машины и такси», — сказал собеседник.

Уточняется, что столкнувшаяся с такси полицейская машина вылетела на тротуар.

В настоящий момент все обстоятельства и причины аварии, а также данные о наличии пострадавших выясняются.

1 мая сообщалось, что на востоке Москвы водитель иномарки сбил двух детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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