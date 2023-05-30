Водитель BMW в Мытищах выехал на тротуар, три человека госпитализированы
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Об этом информирует подмосковная прокуратура в своём Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, утром 30 мая водитель BMW, двигаясь по Олимпийскому проспекту, столкнулся с машиной, движущейся в попутном направлении.
Затем иномарка выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов.
Трёх человек гоcпитализировали в медучреждение. 16-летнему подростку оказали медпомощь на месте.
1 мая сообщалось, что на востоке Москвы водитель иномарки сбил двух детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.