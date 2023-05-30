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Водитель BMW в Мытищах выехал на тротуар, три человека госпитализированы

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Водитель автомобиля BMW в городе Мытищи в Московской области выехал на тротуар, три человека госпитализированы.
Водитель BMW в Мытищах выехал на тротуар, три человека госпитализированы
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует подмосковная прокуратура в своём Telegram-канале. 

Согласно предварительным данным, утром 30 мая водитель BMW, двигаясь по Олимпийскому проспекту, столкнулся с машиной, движущейся в попутном направлении.

Затем иномарка выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов.  

Трёх человек гоcпитализировали в медучреждение. 16-летнему подростку оказали медпомощь на месте. 

1 мая сообщалось, что на востоке Москвы водитель иномарки сбил двух детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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