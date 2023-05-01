В Москве водитель KIA сбил двух детей

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На востоке Москвы водитель иномарки сбил двух детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В Москве водитель KIA сбил двух детей
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.

«Водитель, управляя автомобилем KIA в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. Пострадавшие для оказания помощи доставлены в медучреждение», — отметили в ведомстве.

29 апреля в Московской области на Киевском шоссе грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двоих детей. Ещё двое пострадали.

Ранее грузовой автомобиль въехал в жилой многоквартирный дом в городе Златоусте Челябинской области.

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