В Москве водитель KIA сбил двух детей

На востоке Москвы водитель иномарки сбил двух детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.

«Водитель, управляя автомобилем KIA в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. Пострадавшие для оказания помощи доставлены в медучреждение», — отметили в ведомстве.

29 апреля в Московской области на Киевском шоссе грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двоих детей. Ещё двое пострадали.

Ранее грузовой автомобиль въехал в жилой многоквартирный дом в городе Златоусте Челябинской области.