В Челябинской области грузовик врезался в жилой дом
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.
В ведомстве сообщили, что водитель при движении на спуск не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом.
Водитель грузовика погиб.
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