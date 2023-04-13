В Челябинской области грузовик врезался в жилой дом

Грузовой автомобиль въехал в жилой многоквартирный дом в городе Златоусте Челябинской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

В ведомстве сообщили, что водитель при движении на спуск не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом.

Водитель грузовика погиб.

Ранее стало известно, что водитель мотоцикла врезался в автомобиль на улице Грекова в Москве, девушка — пассажир мотоцикла скончалась на месте.

На трассе Джубга — Сочи в Краснодарском крае в результате ДТП пострадали шесть человек, включая ребёнка.