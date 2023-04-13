В Челябинской области грузовик врезался в жилой дом

Короткая ссылка
Грузовой автомобиль въехал в жилой многоквартирный дом в городе Златоусте Челябинской области.
В Челябинской области грузовик врезался в жилой дом
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

В ведомстве сообщили, что водитель при движении на спуск не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом.

Водитель грузовика погиб.

Ранее стало известно, что водитель мотоцикла врезался в автомобиль на улице Грекова в Москве, девушка — пассажир мотоцикла скончалась на месте.

На трассе Джубга — Сочи в Краснодарском крае в результате ДТП пострадали шесть человек, включая ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить