Девушка погибла в результате столкновения мотоцикла с автомобилем в Москве

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Водитель мотоцикла врезался в автомобиль на улице Грекова в Москве, девушка — пассажир мотоцикла скончалась на месте.
Девушка погибла в результате столкновения мотоцикла с автомобилем в Москве
  • © moscowproc

Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Ночью на улице Грекова 19-летний водитель мотоцикла совершил столкновение с последующим наездом на металлическую стойку дорожного знака с автомашиной марки Lada», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 19-летняя девушка — пассажир мотоцикла погибла на месте.

Ранее стало известно, что на трассе Джубга — Сочи в Краснодарском крае в результате ДТП пострадали шесть человек, включая ребёнка.

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