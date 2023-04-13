Девушка погибла в результате столкновения мотоцикла с автомобилем в Москве

Водитель мотоцикла врезался в автомобиль на улице Грекова в Москве, девушка — пассажир мотоцикла скончалась на месте.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Ночью на улице Грекова 19-летний водитель мотоцикла совершил столкновение с последующим наездом на металлическую стойку дорожного знака с автомашиной марки Lada», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 19-летняя девушка — пассажир мотоцикла погибла на месте.

Ранее стало известно, что на трассе Джубга — Сочи в Краснодарском крае в результате ДТП пострадали шесть человек, включая ребёнка.