Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: в России создают способную стрелять управляемыми снарядами РСЗО «Сарма»

Короткая ссылка
В России создают новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая будет способна вести стрельбу управляемыми боеприпасами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 мм «Сарма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая система является продолжением проекта РСЗО «Кама».

В новой модели будет повышена мобильность и защищённость, также она будет способна применять управляемые высокоточные боеприпасы.

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить