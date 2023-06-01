РИА Новости: в России создают способную стрелять управляемыми снарядами РСЗО «Сарма»

В России создают новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая будет способна вести стрельбу управляемыми боеприпасами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 мм «Сарма», — говорится в сообщении. Отмечается, что новая система является продолжением проекта РСЗО «Кама». В новой модели будет повышена мобильность и защищённость, также она будет способна применять управляемые высокоточные боеприпасы. Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии.