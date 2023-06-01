РИА Новости: в России создают способную стрелять управляемыми снарядами РСЗО «Сарма»
«Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 мм «Сарма», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новая система является продолжением проекта РСЗО «Кама».
В новой модели будет повышена мобильность и защищённость, также она будет способна применять управляемые высокоточные боеприпасы.
Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии.