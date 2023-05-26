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Президент концерна «Калашников»: винтовка Чукавина принята на вооружение армии России

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Винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
Президент концерна «Калашников»: винтовка Чукавина принята на вооружение армии России
  • РИА Новости

«Конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — цитирует его РИА Новости.

Лушников отметил, что концерн уже получает позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости быстро нарастить выпуск продукции, необходимой Вооружённым силам России в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.

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