Президент концерна «Калашников»: винтовка Чукавина принята на вооружение армии России

Винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — цитирует его РИА Новости.

Лушников отметил, что концерн уже получает позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости быстро нарастить выпуск продукции, необходимой Вооружённым силам России в ходе выполнения специальной военной операции на Украине.