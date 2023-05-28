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LobaevArms практически на 90% обновила винтовку «Возмездие» за время СВО

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Основатель компании LobaevArms Владислав Лобаев заявил в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда», что его команда почти на 90% обновила винтовку «Возмездие» за время специальной военной операции на территории Украины.
LobaevArms практически на 90% обновила винтовку «Возмездие» за время СВО
  • РИА Новости

«Старая версия — это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что степень модернизации достигает примерно 90%. В частности, у обновлённой версии имеется новая ствольная коробка, новое шасси, новый флажок предохранителя.

Также в оружии теперь применяется собственный ударно-спусковой механизм.

Неизменным же сохранили только цевьё.

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что винтовка Чукавина принята на вооружение российской армии.

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