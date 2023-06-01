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Минэкономразвития: российский ВВП в апреле впервые за год вырос на 3,3%

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Российская экономика в апреле впервые за год выросла на 3,3% в годовом выражении, сообщает Минэкономразвития.

«В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% (минус 0,7% в годовом выражении в марте), в том числе с учётом низкой базы», — говорится в обзоре ведомства.

Отмечается, что в сравнении с апрелем 2021 года спад ВВП составил 0,6%.

Также сообщается, что промышленное производство в апреле выросло на 1,8%.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о четырёх приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства.

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