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Мишустин: правительство России продолжит стимулировать спрос на промышленную продукцию

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продолжит стимулировать спрос на промышленную продукцию.
Мишустин: правительство России продолжит стимулировать спрос на промышленную продукцию
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в своём видеообращении к участникам коллегии Минпромторга.

«Не менее важно повысить спрос на российскую промышленную продукцию по всем секторам экономики. Будем и дальше использовать практику офсетных контрактов, механизмы государственно-частного партнёрства», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил, что в России продолжится унификация национальных стандартов и расширение доступа отечественных компаний к государственным и корпоративным закупкам.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о четырёх приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства.

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