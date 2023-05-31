Мишустин: правительство России продолжит стимулировать спрос на промышленную продукцию

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продолжит стимулировать спрос на промышленную продукцию.

Об этом он сказал в своём видеообращении к участникам коллегии Минпромторга.

«Не менее важно повысить спрос на российскую промышленную продукцию по всем секторам экономики. Будем и дальше использовать практику офсетных контрактов, механизмы государственно-частного партнёрства», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил, что в России продолжится унификация национальных стандартов и расширение доступа отечественных компаний к государственным и корпоративным закупкам.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о четырёх приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства.