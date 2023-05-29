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Глава Минэкономразвития назвал четыре приоритета в развитии малого и среднего бизнеса

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Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о четырёх приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства.
Глава Минэкономразвития назвал четыре приоритета в развитии малого и среднего бизнеса
  • РИА Новости

По его словам, необходимо помочь начинающим предпринимателям пережить первые два года с момента открытия бизнеса.

Вторым приоритетом Решетников назвал рост МСП.

«Лишь 3% микропредприятий переходят на следующую стадию, поскольку не могут справиться с барьерами роста», — приводят «Ведомости» его слова.

К таким трудностям он отнёс повышенную налоговою нагрузку, более сложную отчётность и урегулирование вопросов с контрольно-надзорными органами.

Решетников подчеркнул, что важным аспектом является рост МСП из приоритетных отраслей, таких как обрабатывающая промышленность, IT, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм.

Наконец, четвёртым приоритетом министр назвал поддержку категории МСП+ (компании, которые вышли за пределы среднего бизнеса и продолжают расти).

«Важно, чтобы МСП+ не выпадали из периметра поддержки», — подытожил он.

Также Решетников заявил, что новые российские регионы должны интегрироваться в реализацию общероссийских мер поддержки малого и среднего предпринимательства до 2030 года.

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