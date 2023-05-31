В Подмосковье направили на переработку более двух миллионов тонн макулатуры с 2019 года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Более 80% жителей региона участвуют в раздельном сборе отходов: сортируют мусор, привозят крупногабаритные отходы на «Мегабак», участвуют в экологических акциях и субботниках», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.
По его словам, более 10,2 млн тонн отходов направлено на вторичную переработку с 2019 года.
Ранее сообщалось, что участниками санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане стали более 586 тыс. человек. Они высадили более 630 тыс. деревьев и кустарников.