В Подмосковье направили на переработку более двух миллионов тонн макулатуры с 2019 года

В Московской области направили на вторичную переработку более 2 млн тонн макулатуры, заявили в региональном МинЖКХ.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Более 80% жителей региона участвуют в раздельном сборе отходов: сортируют мусор, привозят крупногабаритные отходы на «Мегабак», участвуют в экологических акциях и субботниках», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, более 10,2 млн тонн отходов направлено на вторичную переработку с 2019 года.

Ранее сообщалось, что участниками санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане стали более 586 тыс. человек. Они высадили более 630 тыс. деревьев и кустарников.