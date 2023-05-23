Участниками экологического двухмесячника в Татарстане стали 586 тысяч человек

Участниками санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане стали более 586 тыс. человек. Они высадили более 630 тыс. деревьев и кустарников.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии республики. Акция стартовала 1 апреля. За это время в районах вывезли 393,3 тыс. кубометров твёрдых бытовых отходов. Транспортные предприятия собрали на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения 4865 кубометров ТКО. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рязанской области построят пять мусоросортировочных станций.