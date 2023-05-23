Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Участниками экологического двухмесячника в Татарстане стали 586 тысяч человек

Короткая ссылка
Участниками санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане стали более 586 тыс. человек. Они высадили более 630 тыс. деревьев и кустарников.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии республики.

Акция стартовала 1 апреля. За это время в районах вывезли 393,3 тыс. кубометров твёрдых бытовых отходов.

Транспортные предприятия собрали на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения 4865 кубометров ТКО.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рязанской области построят пять мусоросортировочных станций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить