Участниками экологического двухмесячника в Татарстане стали 586 тысяч человек
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии республики.
Акция стартовала 1 апреля. За это время в районах вывезли 393,3 тыс. кубометров твёрдых бытовых отходов.
Транспортные предприятия собрали на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения 4865 кубометров ТКО.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Рязанской области построят пять мусоросортировочных станций.