В HeadHunter дали советы по поиску работы
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Об этом пишет «Янтарный край».
Отмечается, что первое, на что стоит обратить внимание, — грамотность и логичность текста вакансии.
Ещё одна возможность проверить нанимателя — сделать звонок в компанию.
Также стоит поискать новости о компании, отзывы реальных сотрудников.
Убедитесь, что указанная в вакансии компания действительно существует. Здесь нужно получить и изучить выписку из ЕГРЮЛ.
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