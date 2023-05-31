В HeadHunter дали советы по поиску работы

В компании HeadHunter рассказали, на что обратить внимание при поиске работы.

Об этом пишет «Янтарный край».

Отмечается, что первое, на что стоит обратить внимание, — грамотность и логичность текста вакансии.

Ещё одна возможность проверить нанимателя — сделать звонок в компанию.

Также стоит поискать новости о компании, отзывы реальных сотрудников.

Убедитесь, что указанная в вакансии компания действительно существует. Здесь нужно получить и изучить выписку из ЕГРЮЛ.

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