Медведев: серьёзных нарушений в ходе праймериз ЕР нет, система выдержала кибератаки
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, система успешно выдержала большое количество кибератак.
«Их, естественно, было много, и все, понятно, из-за рубежа. Это наши друзья старались нам сорвать эти процедуры. Но у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся», — заявил Медведев.
Ранее официальный сайт университета «Синергия» подвергся атаке хакеров. Ответственность на себя взяла украинская хакерская группировка Meavmi-2505 Team.
27 мая специалисты восстановили работу сайта Министерства иностранных дел Абхазии, который ранее подвергся кибератаке со стороны украинских хакеров.