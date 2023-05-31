Медведев: серьёзных нарушений в ходе праймериз ЕР нет, система выдержала кибератаки

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что серьёзных нарушений в ходе праймериз не зафиксировано.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, система успешно выдержала большое количество кибератак.

«Их, естественно, было много, и все, понятно, из-за рубежа. Это наши друзья старались нам сорвать эти процедуры. Но у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся», — заявил Медведев.

Ранее официальный сайт университета «Синергия» подвергся атаке хакеров. Ответственность на себя взяла украинская хакерская группировка Meavmi-2505 Team.

27 мая специалисты восстановили работу сайта Министерства иностранных дел Абхазии, который ранее подвергся кибератаке со стороны украинских хакеров.