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Сайт МИД Абхазии восстановил работу после атаки украинских хакеров

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Специалисты восстановили работу сайта Министерства иностранных дел Абхазии, который ранее подвергся кибератаке со стороны украинских хакеров.

Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

«Сайт восстановлен, он работает в прежнем режиме», — сказал сотрудник ведомства.

Как стало известно ранее, украинская хакерская группа IT Army of Ukraine совершила DoS-атаку на официальный сайт МИД Абхазии.

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