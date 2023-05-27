Сайт МИД Абхазии восстановил работу после атаки украинских хакеров
Специалисты восстановили работу сайта Министерства иностранных дел Абхазии, который ранее подвергся кибератаке со стороны украинских хакеров.
Об этом ТАСС сообщили в министерстве.
«Сайт восстановлен, он работает в прежнем режиме», — сказал сотрудник ведомства.
Как стало известно ранее, украинская хакерская группа IT Army of Ukraine совершила DoS-атаку на официальный сайт МИД Абхазии.
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