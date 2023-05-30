Сайт университета «Синергия» подвергся атаке украинских хакеров

Официальный сайт университета «Синергия» подвергся атаке хакеров. Ответственность на себя взяла украинская хакерская группировка Meavmi-2505 Team.

После первой атаки минувшей ночью IT-специалисты смогли возобновить утром работу сайта, но он был взломан повторно.

Сотрудники IT-блока университета ведут работы по восстановлению данных из резервных копий. Также были привлечены внешние специалисты. Материалы о случившемся направили в правоохранительные органы.

В настоящее время специалисты занимаются поиском уязвимостей в IT-инфраструктуре, чтобы не допустить повторения таких инцидентов в будущем.

«Наш университет одним из первых начал обучать студентов и госслужащих новых регионов. Мы оказываем материальную и методическую помощь учебным заведениям новых территорий, в том числе покупаем для них учебники и компьютерную технику. Видимо, эта наша работа сильно раздражает укронацистов. Значит, всё правильно делаем», — заявил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Ранее сообщалось, что инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке.