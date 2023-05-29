В «Сколкове» заявили об атаке хакеров на инфраструктуру фонда

Инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Ведётся активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда «Сколково», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что в 2022 году было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на российскую критическую инфраструктуру.

22 мая «Единая Россия» сообщила о множественных DDoS-атаках на сайт предварительного голосования. Атаки, как уточнялось, велись из США, Германии и Финляндии.