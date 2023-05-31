В Nintendo заявили, что сворачивают деятельность российского отделения

Компания Nintendo of Europe заявила, что сворачивает деятельность российского отделения.

«В рамках наших усилий по выполнению уже существующих обязательств перед клиентами российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что станет невозможно создавать новые учётные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию.

В начале апреля стало известно, что компания Wargaming, разработавшая в том числе видеоигры World of Tanks и World of Warships, уходит из России и Белоруссии.

10 марта Sony Interactive Entertainment приостановила поставки и работу PlayStation Store в России.