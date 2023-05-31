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В Nintendo заявили, что сворачивают деятельность российского отделения

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Компания Nintendo of Europe заявила, что сворачивает деятельность российского отделения.
В Nintendo заявили, что сворачивают деятельность российского отделения
  • Legion-Media

«В рамках наших усилий по выполнению уже существующих обязательств перед клиентами российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что станет невозможно создавать новые учётные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию.

В начале апреля стало известно, что компания Wargaming, разработавшая в том числе видеоигры World of Tanks и World of Warships, уходит из России и Белоруссии.

10 марта Sony Interactive Entertainment приостановила поставки и работу PlayStation Store в России.

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