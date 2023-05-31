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Исследование: 75% россиян берут больничный по уходу за ребёнком раз в год или реже

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Согласно новому исследованию, 75% россиян оформляют больничный на время ухода за ребёнком раз в год или реже, ещё 18% пользуются им несколько раз в год, 5% — несколько раз в полгода, 2% — несколько раз в месяц.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервисов «СберСтрахование жизни», «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

По словам участников исследования, в случае болезни ребёнка они посещают врача очно (54%), вызывают врача на дом (44%), самостоятельно лечат ребёнка (20%).

Ранее эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании — производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артём Верис рассказал, что некоторые пищевые привычки, усвоенные в детстве как полезные, могут привести к расстройству пищевого поведения (РПП) во взрослом возрасте.

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