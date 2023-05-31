Исследование: 75% россиян берут больничный по уходу за ребёнком раз в год или реже

Согласно новому исследованию, 75% россиян оформляют больничный на время ухода за ребёнком раз в год или реже, ещё 18% пользуются им несколько раз в год, 5% — несколько раз в полгода, 2% — несколько раз в месяц.