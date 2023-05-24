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Специалист по питанию Верис: неправильные привычки в детстве ведут к пищевым расстройствам

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Эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании — производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артём Верис рассказал, что некоторые пищевые привычки, усвоенные в детстве как полезные, могут привести к расстройству пищевого поведения (РПП) во взрослом возрасте.
Специалист по питанию Верис: неправильные привычки в детстве ведут к пищевым расстройствам
  • Gettyimages.ru

Одна из таких привычек: лучше выпить якобы полезный сок, чем вредную газировку. По словам специалиста, пакетированные соки проходят промышленную обработку, в них почти нет клетчатки и очень много сахара, пишет «Газета.Ru».

Ещё одна фраза из детства: «Ешь быстрее, хватит кашу по тарелке размазывать». По словам эксперта, в этом случае приём пищи становится действием, которое вызывает стресс. Есть как раз рекомендуется медленно, тщательно пережёвывая еду, отметил Верис.

Также неправильно давать ребёнку лакомство в качестве вознаграждения за что-то, например за уборку в комнате, или предлагать ему поесть «про запас» в том случае, если он не испытывает голода. Всё это формирует нездоровое пищевое поведение, подытожил эксперт.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.

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