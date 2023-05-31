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Стоматолог Маслова: на качественной зубной щётке не должно быть силиконовых вставок

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Врач — стоматолог-терапевт Кристина Маслова дала рекомендации по выбору качественной зубной щётки.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она напомнила, что есть три вида щёток: мягкие, средние и жёсткие.

«Обычно мягкие зубные щётки показаны детям и людям с воспалительными заболеваниями дёсен, при наличии клиновидных дефектов и при эрозии эмали», — пояснила врач.

По её словам, щётки средней жёсткости можно назвать универсальными, а жёсткие щётки не показаны никому.

Маслова отметила, что без правильной техники чистки толку от щётки будет мало.

«Стоит учитывать, что на хорошей качественной щётке не должно быть никаких силиконовых вставок или добавлений из резины. Также щетина должна быть ровной, без скосов и срезов», — добавила эксперт.

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