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Кардиолог Бутяева заявила о важности отказа от курения для снижения риска инсульта

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Врач-кардиолог, заведующая терапевтическим отделением Центральной поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной улице Ольга Бутяева рассказала о мерах профилактики инсульта.

«Основные профилактические меры следующие. Отказаться от курения — оно очень вредно для сосудов. Следить за уровнем холестерина (развитием атеросклероза) и соблюдать гипохолестериновую диету», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно правильно измерять и контролировать своё артериальное давление.

Как отметила эксперт, нужно ограничить потребление поваренной соли, жиров животного происхождения, соблюдать правильное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе, заниматься физкультурой.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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