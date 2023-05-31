Кардиолог Бутяева заявила о важности отказа от курения для снижения риска инсульта
«Основные профилактические меры следующие. Отказаться от курения — оно очень вредно для сосудов. Следить за уровнем холестерина (развитием атеросклероза) и соблюдать гипохолестериновую диету», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, важно правильно измерять и контролировать своё артериальное давление.
Как отметила эксперт, нужно ограничить потребление поваренной соли, жиров животного происхождения, соблюдать правильное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе, заниматься физкультурой.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.