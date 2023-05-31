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Врач Носков посоветовал защищать кожу ещё до начала работ на участке

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Врач-терапевт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Рос­потребнадзора Иван Носков рассказал, как позаботиться о коже тем, кто работает на дачном участке.

«Защищайте кожу ещё до начала работ на участке. Прежде чем надеть перчатки, нанесите на кожу обычный вазелин. Или масло — жожоба, репейное, абрикосовое, касторовое, оливковое. Они не дадут коже впитать окрашиваю­щие вещества растений», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, для осветления кожи рук можно попробовать сделать маску из простокваши или кефира с соком лимона.

«После работы побалуйте руки маской. Например, из размятой картош­ки в мундире, смешанной с мо­локом, сливочным маслом и чайной ложкой глицерина. Маску наносят под полиэтиленовую плёнку, укрывают махровым полотенцем и оставляют на 30—40 минут», — добавил Носков.

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