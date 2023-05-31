Терапевт Чернышова: отказ от курения возвращает обоняние и вкус

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие изменения происходят в организме после отказа от курения. В частности, это возвращает обоняние и вкус, отметила эксперт.

«Резкий запах смол, который человек вдыхает при курении, блокирует вкусовые и обонятельные рецепторы. Но если он откажется от сигарет, то буквально через несколько дней чувствительность вернётся», — заявила Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также улучшается общее самочувствие, возвращается чувство бодрости.

«В отдалённой перспективе после отказа от курения у человека улучшится функция дыхательной системы. Ему будет легче дышать, повысится выносливость. Это можно ощутить уже через несколько месяцев», — отметила врач.

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