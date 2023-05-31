Голикова: в ряде населённых пунктов новых регионов нет первичного звена здравоохранения
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«Программа модернизации первичного звена оказалась крайне востребована <…> в новых регионах в том числе и в силу износа, а в некоторых населённых пунктах новых регионов вообще в отсутствие первичного звена здравоохранения, потому что система профилактическая в период Украины была практически полностью разрушена», — цитирует её ТАСС.
Об этом она сказала на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Голикова заявила, что в новых регионах России планируют восстановить до конца текущего года более 90 объектов здравоохранения.
Она отметила, что в 2022—2023 годах в рамках специального инфраструктурного проекта уже было восстановлено 87 объектов здравоохранения.