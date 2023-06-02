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В России предложили запретить лицам с двойным гражданством быть спонсорами партий

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить лицам с двойным гражданством выступать донорами партий. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.
В России предложили запретить лицам с двойным гражданством быть спонсорами партий
  • РИА Новости

В обращении политолог отметил, что на фоне попыток внешнего вмешательства в политическую систему России в последние годы на законодательном уровне был принят ряд мер по ограничению этого влияния.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона «О политических партиях» жертвователями средств в адрес партий не могут выступать иностранные агенты, иностранные граждане, зарубежные организации, российские организации с определённой долей иностранного участия в уставном капитале и т. п.

В то же время эти положения не содержат запрет относительно финансирования политических партий со стороны граждан, имеющих, помимо гражданства России, иное, иностранное гражданство, заметил Орлов.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части ограничения права лиц с двойным гражданством выступать в качестве жертвователей средств в адрес политических партий», — говорится в тексте обращения.

Ранее юрист Иван Соловьёв призвал разрешить оспаривать статус иностранного агента только проживающим в России.

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