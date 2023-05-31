Пушилин: около 100 промышленных предприятий ДНР находятся в простое

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что около 100 промышленных предприятий в Донецкой Народной Республике на сегодняшний день находятся в простое.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это временно, мы с оптимизмом смотрим, осознаём все риски и прекрасно понимаем важность восстановления промышленного потенциала Донбасса», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что многие простаивающие предприятия нуждаются в разминировании. По словам врио главы ДНР, на сегодняшний день ведётся работа, направленная на возобновление их деятельности.

Ранее Пушилин заявил, что в ДНР есть все возможности для развития машиностроения.

Также он заявил о намерении завершить разминирование «Азовстали» к 2024 году.