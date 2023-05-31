Пушилин: около 100 промышленных предприятий ДНР находятся в простое
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости.
«Это временно, мы с оптимизмом смотрим, осознаём все риски и прекрасно понимаем важность восстановления промышленного потенциала Донбасса», — сказал Пушилин.
Он также добавил, что многие простаивающие предприятия нуждаются в разминировании. По словам врио главы ДНР, на сегодняшний день ведётся работа, направленная на возобновление их деятельности.
Ранее Пушилин заявил, что в ДНР есть все возможности для развития машиностроения.
Также он заявил о намерении завершить разминирование «Азовстали» к 2024 году.